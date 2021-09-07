Хроника коронавируса на 7 сентября: Украина вышла на 15-е место в Европе по приросту зараженных

В Украине и мире за прошедшие сутки добавилось более 399 тысяч больных коронавирусом. За это время болезнь унесла жизни 6606 человек, однако еще 488 тыс. жителей мира ее побороли.

Украинские медики уже прогнозируют увеличение количества зараженных и возвращение страны к усиленным ограничениям или локдауну. При этом в США взялись иммунизировать граждан третьей, бустерной дозой вакцины, как и в Израиле.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

от начала пандемии в 2 298 307 украинцев диагностировали заражение, из них 54 001 инфицированный умер, однако 2 213 177 вылечились. Так, активными больными в стране остаются около 31 тысячи граждан.

В Израиле заговорили о необходимости делать одному человеку сразу четыре прививки, чтобы защититься от вируса. Сейчас в стране 2,5 млн жителей ввели по третьей дозе COVID-вакцины.

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская выразила убеждение, что те, кто переболел COVID-19, в течение 6-9 месяцев могут не вакцинироваться против него. А спустя это время для защиты достаточно будет одной прививки.

Регионы Новой Зеландии , за пределами самого города Окленд, с полуночи 7 сентября перешли к уровню карантина №2. Это означает ослабление ограничений в стране, сообщает The Guardian.

В Турции снизили возрастной порог для вакцинации – прививки против коронавируса смогут получить дети от 12 лет с согласия родителей, передает TRT Haber.

Суд во Вьетнаме приговорил 28-летнего Ле Ван Три к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина из-за пандемии COVID-19 и распространение вируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство страны.

В Израиль с 19 сентября намерены начать пускать группы туристов по 5-30 человек. Речь идет о тех, кто вакцинирован. Такая мера касается стран, отнесенных к "желтой" или "оранжевой" зоне.