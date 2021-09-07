В Австрии для вакцинированных против COVID-19 отменят все запреты

В Австрии решили отменить все карантинные ограничения для полностью вакцинированных против COVID-19 граждан. Кроме того, страна планирует отказаться от локдаунов.

Соответствующие заявления сделал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью ORF. Он отметил, что COVID-правила в то же время будут действовать для лиц, которые не прошли иммунизацию.

Курц уже несколько раз публично повторял тезис, что пандемия для привитых закончена, но это не отменяет существование болезни и ее опасность. Коронавирус будет существовать среди людей еще минимум несколько лет, сказал политик, и лучшим ответом на это будет вакцинация.

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"Если вы не будете вакцинированы, вы в конечном итоге заразитесь", – обратился Курц к непривитым, добавив, что "никакое государство и никакие меры" не могут этому помешать.

Канцлер Австрии в тоже время выступил против обязательных прививок. Они, по мнению политика, должны оставаться добровольными. Правительству же нужно внести свой вклад в просветительскую работу и развеивать фейки об иммунизации.

Отметим, что в Австрии за все время пандемии более 698 тыс. раз ставили диагноз "коронавирус". Более чем 10,8 тыс. человек умерли в результате инфекции.

Как писал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире вышла на так называемое плато по заболеваемости. В то же время рост новых случаев и смертей фиксируется в Северной и Южной Америке, а в Европе количество заражений снижается, но растет число погибших.