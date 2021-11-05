Хроника коронавируса на 5 ноября: за сутки COVID-19 заболели более 500 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 5 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 249,3 млн человек. За минувший день выявили 509 701 новых инфицированных, умерли еще 7413. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 225,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (81 тыс.), России (40 тыс.) и Великобритании (37 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 922 302 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 729 пациентов умерли, а 2 436 213 ​​​​​​ человек выздоровели.

В Киеве от осложнений коронавирусной инфекции умер восьмилетний мальчик. Ситуация с распространением COVID-19 в столице "тревожная".

Эксперты ВОЗ прогнозируют окончание пандемии COVID-19 в 2022 году – течение коронавирусной болезни станет сезонным.