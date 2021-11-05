В США обнародовали данные об эффективности таблеток Pfizer от COVID-19

Таблетки PAXLOVID американской компании Pfizer на 89% снижают риск острой симптоматики и смерти от коронавируса. Это позволяет лечить заболевание терапевтическим путем у людей, которые не были вакцинированы.

Соответствующие результаты исследования были опубликованы разработчиками фармацевтического препарата в пятницу, 5 ноября. Показатели вдвое превышают эффективность медикаментов молнупиравира Merck & Co Inc (MRK.N), которые, согласно октябрьским показателям, вдвое снижают вероятность смерти или госпитализации для пациентов с COVID-19.

"Это ошеломляющие результаты в поисках решения подавления глобальной пандемии. Пока ни одна из компаний не может дать окончательных результатов, но эффективность таблеток Pfizer предельно высока", – заключил декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа в комментариях изданию Reuters.

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Президент США Джо Байден отреагировал на заявленные результаты ученых. Как передает The Guardian, политик отметил, что США готовы оформить заказ на миллион экспериментальных доз, если эффективность терапевтических препаратов подтвердит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Отметим, что представители самой Pfizer подчеркнули важность проведения вакцинации среди населения в качестве главного метода по борьбе с коронавирусом COVID-19. Однако, поскольку на сегодня двойную дозу прививки получили лишь 58% американцев, лечение заболевания путем терапевтических препаратов остается актуальным ответом науки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили провести испытания лекарственных препаратов против коронавируса, которые разработали компании Pfizer і Merck.