Будут ли депутатам делать бесплатные COVID-тесты: Корниенко поставил точку в вопросе

Вопреки заявлению народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, ПЛР-тесты на коронавирус для членов Верховной Рады, не желающих вакцинироваться, не будут оплачиваться за счет государственного бюджета. Такая статья расходов не предусмотрена медицинской страховкой для парламентариев, а значит все затраты для народных "антиваксеров" ложатся на их собственные плечи.

Об этом заявил глава президентской партии и вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, передает агентство "Интерфакс-Украина". При этом он указал, что для обеспечения стабильной работы законотворческого органа, центры тестирования будут установлены прямо при выходе из парламента.

"В здании Рады работают пункты, но так просто сюда нельзя попасть, что предусмотрено соответствующими протоколами. Поэтому мы приняли решение открыть пункты вакцинации в отелях под управлением Верховной Рады, но в которых нет ограниченного доступа. Это гостиницы "Национальная" и "Киев". Также мы считаем, что такие центры можно установить просто на улице, чтобы проходить тесты на антитела могли как сами работники госаппарата, так и представители медиа", – указал Корниенко.

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При этом он категорически отверг версию своего коллеги, что депутаты могут проходить тесты на COVID-19 бесплатно, то есть за госудаственный счет.

"Нет бесплатного тестирования для депутатов. Это все чушь, которую распространяют в медиа специально настроенные люди и путают и депутатов, в том числе, хотя мы уже их информировали. Исходя из сметы Верховной Рады, нет таких статей, нет таких возможностей. Есть медицинское обслуживание, но оно не бюджетируется на Верховую Раду, а на Государственное управление делами, а это совсем другая история - это не мы", – заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Юрий Камельчук, который категорически отрицает необходимость вакцинации от COVID-19, заявил, что готов тратить 4 тыс грн ежемесячно на прохождение теста, чтобы иметь возможность посещать сессионный зал парламента.