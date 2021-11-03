Нардеп Камельчук заявил, что готов тратить 4 тыс. грн в месяц на ПЦР-тесты, но вакцинироваться не будет. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук категорически отказался прививаться от коронавируса COVID-19. Чтобы присутствовать на пленарных заседания в Раде и выполнять свои профессиональные обязанности политик готов регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает телеканал "24 Украина". Камельчук подсчитал, что системная процедура анализов опустошит его личный бюджет больше, чем на 4 тыс. грн, но готов пойти на эти затраты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Здесь легко посчитать: если, допустим, мы будем работать на пленарных заседаниях три недели подряд, то это, как минимум, два сертификата (отрицательных результата ПЦР-теста. – Ред.) Если мы говорим, что они будут стоить от 500 гривень, то умножаем на два – получаем 1000 в неделю. Получается 3 000 в месяц, а если я хочу продлить подольше, то это 4 000. Если сертификат будет стоить 800, то это, соответственно, дороже. Я готов заплатить эту цену", – резюмировал нардеп.

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Отметим, что с утра у стен Верховной Рады проходил митинг противников вакцинации, которые не могут бывать в общественных местах и работать наравне с теми украинцами, кто уже получил иммунизацию в двух дозах.

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