ПЦР-тест покажет Дельту на второй день после заражения, – вирусолог

После контакта с больным Дельта-штаммом коронавируса человек, заразившийся от него, может получить положительный тест на COVID- 19 уже на следующий день. При этом клинические признаки болезни у зараженного человека появятся гораздо позже.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко. "Тест будет положительный. Для того чтобы были клинические проявления, нужно, чтобы вирус уже начал делать свое грязное дело", – уточнила она.

Медик также назвала причину, почему тест может оказаться отрицательным даже после контакта с больным. "На второй день после контакта можно сдавать тест, это оправдано. Но тест может оказаться как положительным, так и отрицательным. Например, если человек переболел бессимптомно и не знает об этом, но у него есть антитела и он не будет инфицирован. Соответственно, в таком случае после контакта с больным человеком тест будет отрицательным – и через день, и позже".

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Как пояснила вирусолог, тест на коронавирус может оказаться положительным еще до того, как у человека появились характерные симптомы, в случае с любым вариантом COVID-19. В то же время она сообщила, что в случае Дельта-штамма процесс заражения происходит гораздо быстрее, а значит, и положительный тест можно получить раньше.

"Может быть положительный тест, а клинические признаки еще не проявляются. Это может быть при любом штамме, не только при Дельта", – пояснила медик.

"Просто у Дельта-штамма короткий инкубационный период, то есть период от момента заражения до появления клинических проявлений – всего 1-3 суток. К примеру, у уханского штамма в среднем инкубационный период длился 5-7 дней, у британского он уже составлял 3 суток", – рассказала Мироненко.

Таким образом, если сегодня человек контактировал с больным коронавирусом, уже завтра он может получить положительный ПЦР-тест, подытожила вирусолог.

Как писал OBOZREVATEL, данные Управления национальной статистики Великобритании свидетельствуют о том, что вероятность во второй раз заразиться Дельта-ваниантом коронавируса на 74% больше, чем в случае Альфа-штамма. Экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов заявил, что через 2 недели после получения первой дозы вакцины от коронавируса человек, заразившийся Дельта-штаммом, гораздо легче перенесет заболевание.