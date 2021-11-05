Черкасская область на пороге "красной" зоны: какая ситуация с COVID-19 в области

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Черкасская область на пороге 'красной' зоны: какая ситуация с COVID-19 в области

В Украине еще один регион может попасть в "красную" карантинную зону. На пороге жестких ограничений оказалась Черкасская область, где превышены два показателя.

Речь идет о количестве новых случаев заражения и уровне госпитализации. Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

"Есть четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и больше из них превышены три дня подряд – "красная" зона", – написал он.

Глава ОГА отметил, что, по данным на 4 ноября, в области превышены два показателя:

  • коэффициент новых случаев инфицирования – 26,6% при норме не более 20%;

  • уровень госпитализации – 60,4 при норме менее 60.

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Он призвал граждан вакцинироваться, поскольку только это поможет минимизировать риск тяжелого течения болезни.

Пост Александра Скичко.

Напомним, что с 8 ноября в "красную" зону попадет еще одна область в Украине – Волынская. Сейчас карантин максимально усилен в 16 регионах – это Киев, а также Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, если все области Украины перейдут в "красную" зону, то в стране введут локдаун.

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