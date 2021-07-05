Хроника коронавируса на 5 июля: выздоровели почти 300 тысяч человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
32
Лечение коронавируса

По состоянию на понедельник, 5 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,5 млн человек. За минувший день выявлено 327тысяч новых инфицированных, умерли еще 6007. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 168,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 40 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Индонезии – 27 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

В мире зафиксировано 184 млн случаев COVID-19.
Видео дня
Топ-15 стран по распространению COVID-19.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 237 202 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 460 граждан, а 2 170 656 вылечились.

  • В Минздраве обновили деление Украины на карантинные зоны. Так, все области на данный момент соответствуют показателям "зеленой" зоны.

  • В Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирование получения этого документа.

Главное за 5 июля:

  • В Белом доме заявили, что США готовы при необходимости задействовать запасы вакцин для иммунизации населения.

  • "Индийский" штамм коронавируса, вероятнее всего, может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Такое заявление сделал в эфире NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

  • Украинский эпидемиолог Андрей Александрин рекомендовал беременным женщинам, которые думают над вакцинацией от коронавируса, подождать результатов исследований. Он отметил, что влияние препаратов еще не до конца изучено.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус