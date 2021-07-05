Хроника коронавируса на 5 июля: выздоровели почти 300 тысяч человек за сутки

По состоянию на понедельник, 5 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,5 млн человек. За минувший день выявлено 327тысяч новых инфицированных, умерли еще 6007. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 168,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 40 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Индонезии – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 237 202 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 460 граждан, а 2 170 656 вылечились.

В Минздраве обновили деление Украины на карантинные зоны. Так, все области на данный момент соответствуют показателям "зеленой" зоны .

В Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирование получения этого документа.

В Белом доме заявили, что США готовы при необходимости задействовать запасы вакцин для иммунизации населения .

"Индийский" штамм коронавируса, вероятнее всего, может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Такое заявление сделал в эфире NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.