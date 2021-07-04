Вакцинация беременных от COVID-19: врач дал новые рекомендации

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Вакцинация беременных от COVID-19: врач дал новые рекомендации

Украинский эпидемиолог рекомендовал беременным женщинам, которые думают над вакцинацией от коронавируса, подождать результатов исследований. Он отметил, что влияние препаратов еще не до конца изучено.

Об этом 4 июля в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач Андрей Александрин. Эпидемиолог подчеркнул, что в США как раз начались соответствующие исследования.

"Следует подождать, пока пройдут исследования и будут первые результаты. Потому что это касается не только тех, кто кормит грудью, но и беременных, детского населения", – сказал врач.

Он пояснил, что в Украине пока недостаточно усовершенствован фармакологический надзор, поэтому государство не берет на себя обязательство покрывать все расходы на возможные риски.

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При этом Александрин однозначно советует вакцинироваться родным беременных.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что беременным с высоким риском заражения коронавирусом следует обсуждать возможность вакцинации с врачом. При этом в нашей стране есть препарат, инструкция к которому запрещает его использовать беременным или кормящим грудью женщинам, – CoronaVac от Sinovac Biotech.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 3 июля в Украине сделали 38 857 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата против COVID-19 получили 21 489 граждан, а завершили иммунизацию 17 368 человек.

Всего с начала кампании иммунизации в Украине сделали 2 901 017 прививок. Полностью вакцинированы уже 841 291 человек, первую дозу получили 2 059 726 украинцев.

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