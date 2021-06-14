В Минздраве сказали, можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19

Беременным женщинам, у которых есть высокий риск заболеть коронавирусом, следует обсуждать возможность вакцинации с врачом. Однако в Украине используется один препарат, который запрещено использовать для беременных и женщин, кормящих детей грудным молоком.

Такие рекомендации дали в Национальной экспертной группе по вопросам иммунопрофилактики. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Там отмечается, что беременные могут труднее переносить коронавирус, однако они не участвовали в клинических испытаниях препаратов.

"Впрочем, имеющиеся антиковидни вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Изучение их безопасности для беременных продолжается. Поэтому Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует, если у беременной женщины есть риск заболеть COVID-19, например женщина работает в ковидной больницы и/или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом", – пояснили в ведомстве.

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Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано привить мРНК-вакциной. В Украине пока используется только один такой препарат – Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В случае, если беременная получила первую дозу вакцины на векторной платформе (в Украине такая только AstraZeneca – Covishield, SKBio) до наступления беременности или во время нее, то врач должен рассказать женщине о соотношении рисков и пользы от второй прививки. Уже на основе полученных сведений она должна сама решать, получать вторую дозу той же вакцины во время беременности или после родов.

Также отмечается, что делать рутинный тест на беременность перед вакцинацией не нужно. А женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут привиться вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) без предостережений.

В то же время инструкцией к препарату CoronaVac от Sinovac Biotech запрещено делать прививку беременным или женщинам, которые кормят детей грудным молоком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи рассказали о влиянии вакцины против коронавируса на организм во время "критических дней" у женщин.