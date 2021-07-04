В Украине сделали более 38 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: данные по областям
За минувшие сутки, 3 июля, в Украине сделали 38 857 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата против COVID-19 получили 21 489 граждан, а завершили иммунизацию 17 368 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. В течение дня прививки делали 220 мобильных бригад, 330 пунктов и 125 центров вакцинации.
С начала кампании иммунизации в Украине сделали 2 901 017 прививок. Полностью вакцинированы уже 841 291 человек, первую дозу получили 2 059 726 украинцев. Отметим, что в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 772 102 человека.
Наибольшее количество прививок вчера сделали в Киеве (4573), Киевской (3508) и Полтавской (3304) областях.
Количество новых случаев/прививок в регионах:
Киев – 126/4573
Винницкая область – 3/1319
Волынская область – 5/505
Днепропетровская область – 20/3222
Донецкая область – 3/785
Житомирская область – 5/1550
Закарпатская область – 0/328
Запорожская область – 26/727
Ивано-Франковская область – 6/661
Киевская область – 31/3508
Кировоградская область – 3/1356
Луганская область – 1/416
Львовская область – 12/3402
Николаевская область – 17/1139
Одесская область – 49/1360
Полтавская область – 3/3304
Ривненская область – 1/1172
Сумская область – 15/1249
Тернопольская область – 12/1318
Харьковская область – 11/2152
Херсонская область – 11/1102
Хмельницкая область – 5/823
Черкасская область – 5/1530
Черновицкая область – 4/343
Черниговская область – 3/1013
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 237 553 случая коронавирусной инфекции. Из них 377 – выявлено за минувшие сутки. Среди заболевших 11 детей и 5 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение пятницы, 2 июля, в Украине вакцинировали более 94 тысяч человек. Закарпатская область стала лидером по количеству жителей, получивших прививки.
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