В Украине сделали более 38 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: данные по областям

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине сделали более 38 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: данные по областям

За минувшие сутки, 3 июля, в Украине сделали 38 857 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата против COVID-19 получили 21 489 граждан, а завершили иммунизацию 17 368 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. В течение дня прививки делали 220 мобильных бригад, 330 пунктов и 125 центров вакцинации.

С начала кампании иммунизации в Украине сделали 2 901 017 прививок. Полностью вакцинированы уже 841 291 человек, первую дозу получили 2 059 726 украинцев. Отметим, что в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 772 102 человека.

Видео дня

Наибольшее количество прививок вчера сделали в Киеве (4573), Киевской (3508) и Полтавской (3304) областях.

Количество новых случаев/прививок в регионах:

  • Киев – 126/4573

  • Винницкая область – 3/1319

  • Волынская область – 5/505

  • Днепропетровская область – 20/3222

  • Донецкая область – 3/785

  • Житомирская область – 5/1550

  • Закарпатская область – 0/328

  • Запорожская область – 26/727

  • Ивано-Франковская область – 6/661

  • Киевская область – 31/3508

  • Кировоградская область – 3/1356

  • Луганская область – 1/416

  • Львовская область – 12/3402

  • Николаевская область – 17/1139

  • Одесская область – 49/1360

  • Полтавская область – 3/3304

  • Ривненская область – 1/1172

  • Сумская область – 15/1249

  • Тернопольская область – 12/1318

  • Харьковская область – 11/2152

  • Херсонская область – 11/1102

  • Хмельницкая область – 5/823

  • Черкасская область – 5/1530

  • Черновицкая область – 4/343

  • Черниговская область – 3/1013

Данные по прививкам в Украине.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 237 553 случая коронавирусной инфекции. Из них 377 – выявлено за минувшие сутки. Среди заболевших 11 детей и 5 медработников.

Вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение пятницы, 2 июля, в Украине вакцинировали более 94 тысяч человек. Закарпатская область стала лидером по количеству жителей, получивших прививки.

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