В Украине сделали более 38 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: данные по областям

За минувшие сутки, 3 июля, в Украине сделали 38 857 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата против COVID-19 получили 21 489 граждан, а завершили иммунизацию 17 368 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. В течение дня прививки делали 220 мобильных бригад, 330 пунктов и 125 центров вакцинации.

С начала кампании иммунизации в Украине сделали 2 901 017 прививок. Полностью вакцинированы уже 841 291 человек, первую дозу получили 2 059 726 украинцев. Отметим, что в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 772 102 человека.

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Наибольшее количество прививок вчера сделали в Киеве (4573), Киевской (3508) и Полтавской (3304) областях.

Количество новых случаев/прививок в регионах:

Киев – 126/4573

Винницкая область – 3/1319

Волынская область – 5/505

Днепропетровская область – 20/3222

Донецкая область – 3/785

Житомирская область – 5/1550

Закарпатская область – 0/328

Запорожская область – 26/727

Ивано-Франковская область – 6/661

Киевская область – 31/3508

Кировоградская область – 3/1356

Луганская область – 1/416

Львовская область – 12/3402

Николаевская область – 17/1139

Одесская область – 49/1360

Полтавская область – 3/3304

Ривненская область – 1/1172

Сумская область – 15/1249

Тернопольская область – 12/1318

Харьковская область – 11/2152

Херсонская область – 11/1102

Хмельницкая область – 5/823

Черкасская область – 5/1530

Черновицкая область – 4/343

Черниговская область – 3/1013

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 237 553 случая коронавирусной инфекции. Из них 377 – выявлено за минувшие сутки. Среди заболевших 11 детей и 5 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение пятницы, 2 июля, в Украине вакцинировали более 94 тысяч человек. Закарпатская область стала лидером по количеству жителей, получивших прививки.