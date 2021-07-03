В Украине за сутки вакцинировали почти 95 тысяч человек: где больше всего
Закарпатская область стала лидером по числу жителей, получивших прививки против COVID-19 в Центрах массовой вакцинации. За сутки на 3 июля в регионе от пандемии защитили себя 23 563 человек.
Об этом сообщили на Telegram-канале "Коронавирус в регионах". В Киеве эти показатели за сутки в разы ниже – только 5961 человек получили свою первую дозу вакцины.
Ситуация в Киевской области на 3 июля – 1921 вакцинированы впервые. Зато в Винницкой области число вакцинированных выросло за сутки на 4 141 человека.
Наименьшую активность проявили жители Черновицкой (376) и Луганской (412) областей.
Тем временем число заболевших по стране 3 июля выросло на 705 человек. Однако, благодаря активному темпу реализации программы Минздрава по вакцинации, количество выздоровевших негативные цифры превышает.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появились сертификаты вакцинации, позволяющие привитым гражданам свободно перемещаться в странах Европы.
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