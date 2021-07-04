В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 400 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
1 минута
1,7 т.
В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 400 человек

По состоянию на утро воскресенья, 4 июля, в Украине официально подтверждено 2 237 553 случая коронавирусной инфекции. Из них 377 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 11 детей и 5 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 470 человек (+10 за сутки), выздоровели 2 171 182 (+526 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 460 пациентов.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 14 229 человек;

  • методом ИФА – 3 345 человек;

  • экспресс-тестами – 10 405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

Видео дня

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 126 случаев;

  • Винницкая область – 3 случая;

  • Волынская область – 5 случаев;

  • Днепропетровская область – 20 случаев;

  • Донецкая область – 3 случая;

  • Житомирская область – 5 случаев;

  • Запорожская область – 26 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;

  • Киевская область – 31 случай;

  • Кировоградская область – 3 случая;

  • Луганская область – 1 случай;

  • Львовская область – 12 случаев;

  • Николаевская область – 17 случаев;

  • Одесская область – 49 случаев;

  • Полтавская область – 3 случая;

  • Ривненская область – 1 случай;

  • Сумская область – 15 случаев;

  • Тернопольская область – 12 случаев;

  • Харьковская область – 11 случаев;

  • Херсонская область – 11 случаев;

  • Хмельницкая область – 5 случаев;

  • Черкасская область – 5 случаев;

  • Черновицкая область – 4 случая;

  • Черниговская область – 3 случая.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что пыльца деревьев может быть распространителем вируса COVID-19, что потенциально увеличивает риск заражения в многолюдных местах.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения