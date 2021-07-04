В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 400 человек

По состоянию на утро воскресенья, 4 июля, в Украине официально подтверждено 2 237 553 случая коронавирусной инфекции. Из них 377 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 11 детей и 5 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 470 человек (+10 за сутки), выздоровели 2 171 182 (+526 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 460 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 14 229 человек;

методом ИФА – 3 345 человек;

экспресс-тестами – 10 405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 126 случаев;

Винницкая область – 3 случая;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 20 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 5 случаев;

Запорожская область – 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 12 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ривненская область – 1 случай;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 3 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что пыльца деревьев может быть распространителем вируса COVID-19, что потенциально увеличивает риск заражения в многолюдных местах.