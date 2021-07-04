В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 400 человек
По состоянию на утро воскресенья, 4 июля, в Украине официально подтверждено 2 237 553 случая коронавирусной инфекции. Из них 377 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 11 детей и 5 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 470 человек (+10 за сутки), выздоровели 2 171 182 (+526 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 460 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 14 229 человек;
методом ИФА – 3 345 человек;
экспресс-тестами – 10 405 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 126 случаев;
Винницкая область – 3 случая;
Волынская область – 5 случаев;
Днепропетровская область – 20 случаев;
Донецкая область – 3 случая;
Житомирская область – 5 случаев;
Запорожская область – 26 случаев;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 31 случай;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 1 случай;
Львовская область – 12 случаев;
Николаевская область – 17 случаев;
Одесская область – 49 случаев;
Полтавская область – 3 случая;
Ривненская область – 1 случай;
Сумская область – 15 случаев;
Тернопольская область – 12 случаев;
Харьковская область – 11 случаев;
Херсонская область – 11 случаев;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 5 случаев;
Черновицкая область – 4 случая;
Черниговская область – 3 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что пыльца деревьев может быть распространителем вируса COVID-19, что потенциально увеличивает риск заражения в многолюдных местах.
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