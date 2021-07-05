ОАЭ стали лидером по вакцинации от COVID-19 в мире

По состоянию на воскресенье, 4 июля, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали лидером по вакцинации от коронавируса в мире. Страна обогнала Сейшельские Острова в статистике.

Об этом свидетельствуют данные исследования Bloomberg. Так, страна Персидского залива ввела уже 15,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Этого достаточно, чтобы вакцинировать 72,1% ее 10-миллионного населения двумя дозами препарата. При этом Сейшельские Острова ввели достаточно доз, чтобы охватить 71,7% своего населения, численность которого составляет чуть менее 100 тысяч человек.

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Тем не менее, количество случаев заболевания в ОАЭ остается высоким. На прошлой неделе США повысили уровень предупреждения о поездках в страну до самого высокого уровня, сославшись на "очень высокий уровень" коронавируса. Саудовская Аравия временно запретила поездки, а ОАЭ были в "красном списке" для поездок в Великобритании с января.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Индия заявила, что обошла США по общему количеству введенных доз вакцины от коронавируса. По состоянию на 28 июня в Индии было сделано 32,36 млн прививок.