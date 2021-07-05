Египет ослабил карантин из-за COVID-19: что изменилось

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Карантин в Египте ослабили

Кабинет министров Египта ослабил лимит гостей для отелей, ресторанов и кинотеатров до 70% от их вместимости. Ранее их можно было заполнять только на 50%.

Это произошло на фоне того, что распространение коронавируса замедляется, пишет Reuters. Ограничения ослабили в воскресенье, 4 июля.

Так, Египет постепенно ослабляет карантин еще с 1 июня. Согласно данным онлайн-счетчика Worldometers, что в воскресенье было зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19, еще 22 человека умерли от этого заболевания.

Отметим, что Египет снова изменил правила въезда для туристов из-за мутаций коронавируса. Сертификаты о вакцинации у туристов из стран, где широко распространяются штаммы коронавируса, будут проверять при въезде в Египет. Проводить ее будут за 14 дней до прибытия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти разрешили въезд в Египет туристов, у которых есть документы, подтверждающие вакцинацию.

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