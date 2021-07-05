Коронавирусом в Украине заболели более 200 человек за сутки
По состоянию на утро понедельника, 5 июля, в Украине официально подтверждено 2 237 823 случая коронавирусной инфекции. Из них 244 обнаружены за прошедшие сутки, пятеро – дети. Госпитализировали 333 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 484 человека (+14 за сутки), выздоровели 2 171 601 (+419). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 101 случай;
Винницкая область – 11 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 7 случаев;
Донецкая область – 3 случая;
Житомирская область – 17 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 5 случаев;
Ивано-Франковская область – 4 случая;
Киевская область – 15 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 2 случая;
Львовская область – 6 случаев;
Николаевская область – 10 случаев;
Одесская область – 16 случаев;
Полтавская область – 7 случаев;
Ривненская область – 2 случая;
Сумская область – 10 случаев;
Тернопольская область – 5 случаев;
Харьковская область – 7 случаев;
Херсонская область – 3 случая;
Хмельницкая область – 2 случая;
Черкасская область – 5 случаев;
Черновицкая область – 2 случая;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки 24 363 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы – 9 103 человека. По состоянию на 4 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.
С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили одну дозу – 2 074 986 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 925 380 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирование получения этого документа.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.