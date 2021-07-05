Коронавирусом в Украине заболели более 200 человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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3,4 т.
Тест на коронавирус

По состоянию на утро понедельника, 5 июля, в Украине официально подтверждено 2 237 823 случая коронавирусной инфекции. Из них 244 обнаружены за прошедшие сутки, пятеро – дети. Госпитализировали 333 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 484 человека (+14 за сутки), выздоровели 2 171 601 (+419). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 101 случай;

  • Винницкая область – 11 случаев;

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  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 7 случаев;

  • Донецкая область – 3 случая;

  • Житомирская область – 17 случаев;

  • Закарпатская область – 1 случай;

  • Запорожская область – 5 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 4 случая;

  • Киевская область – 15 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 2 случая;

  • Львовская область – 6 случаев;

  • Николаевская область – 10 случаев;

  • Одесская область – 16 случаев;

  • Полтавская область – 7 случаев;

  • Ривненская область – 2 случая;

  • Сумская область – 10 случаев;

  • Тернопольская область – 5 случаев;

  • Харьковская область – 7 случаев;

  • Херсонская область – 3 случая;

  • Хмельницкая область – 2 случая;

  • Черкасская область – 5 случаев;

  • Черновицкая область – 2 случая;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 244 человека.

За минувшие сутки 24 363 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы – 9 103 человека. По состоянию на 4 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили одну дозу – 2 074 986 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 925 380 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирование получения этого документа.

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