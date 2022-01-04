Китай отправил на карантин более миллиона человек в одном городе, а Израиль открывает границы для туристов. Хроника коронавируса на 4 января

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 1,3 млн жителей планеты, лидером по приросту больных стали США. На сегодняшний день количество всех случаев инфицирования в мире превысило 292,9 млн.

В Италии, где длится очередная волна заболеваемости из-за штамма Омикрон, одобрили таблетки "Молнупиравир" от Merck для лечения COVID-19. А в Украине собираются разрешить для всех желающих получение бустерной дозы вакцины.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 676 342 жителя Украины подхватили вирус за время пандемии, 96 301 из них умер от последствий болезни, но 3 479 725 ее побороли. Около 100,3 тыс. человек продолжают болеть.

Профессор медицины в Университете Восточной Англии Пол Хантер выразил обнадеживающее убеждение, что мир в скором времени может вернуться к жизни в "доковидный" период. По его словам, COVID-19 постоянно слабеет и не исключено, что уже в апреле 2022 года превратится в "еще одну из причин обычной простуды" .

Так не думают в Италии, где с 10 января заработает локдаун для невакцинированных граждан и до 31 марта будет действовать режим ЧС из-за Омикрона. На фоне усиления карантинных ограничений и обещания властей строго контролировать их соблюдение в стране возник ажиотаж на вакцинацию.

В американском штате Флорида количество новых случаев заболевания COVID-19 всего за две недели возросло на 948% . Как информирует The Guardian, на фоне вспышки нового штамма коронавируса Омикрон местные жители часами ожидают в очередях, которые порой тянутся на несколько километров, чтобы сдать тест.

Канадская провинция Онтарио объявила об усилении карантина на фоне распространения варианта Омикрона. Там все государственные и частные школы перейдут на дистанционное обучение, ТЦ позволят работать при условии наполненности на 50%. Новые правила будут действовать по меньшей мере 21 день.

Израиль с 9 января откроет границы для иностранцев из 199 "оранжевых" стран при условии подтверждения в них вакцинации или выздоровления от COVID-19 , передает Reuters. В частности, будут принимать иностранцев из стран "среднего риска", частично отменив запрет, введенный в конце ноября из-за распространения Омикрона.

Более миллиона жителей города Юйчжоу в китайской провинции Хэнань отправили на суровый карантин после обнаружения трех бессимптомных заражений COVID-19. Людей обязали находиться дома, обучение и все общественные собрания были отменены, пишет The Guardian.

Лидерами по количеству новых случаев заражения накануне стали США – 408,8 тыс., Британия – 157,7 тыс. и Испания – 93,1 тыс. Больше всего смертей за сутки подтверждили в России – 835 и Штатах – 708.

Стало известно, какие маски лучше защищают от штамма Омикрон и почему их следует носить .

В США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, их одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.