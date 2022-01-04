В Турции разрешили COVID-вакцинацию пятой дозой: какие препараты будут использовать

Министерство здравоохранения Турции начало предлагать пятую бустерную дозу вакцины против COVID-19 для определенной группы людей. В частности, лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием для получения пятой дозы.

Как сообщает Daily Sabah со ссылкой на Минздрав, они смогут получить в качестве ревакцинации вакцину Sinovac, BioNTech или отечественную вакцину Turkovac. Последняя уже стала доступна для населения после получения разрешения на экстренное использование.

Отмечается, что 30 декабря городские больницы стали первыми местами для прививок "Турковак", и ожидается, что программа вакцинации местной вакциной распространится на все больницы и центры вакцинации в течение нескольких недель. Эксперты также надеются, что вакцина отечественной разработки мотивирует население более активно делать прививки.

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На сегодня, по данным Минздрава Турции, более 83% людей старше 18 лет получили две дозы вакцины против COVID-19, в то время как 91,6% получили одну дозу. Количество прививок в стране превысило 1,3 миллиона доз.

Отметим, по данным сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, за последние сутки в Турции обнаружили 44 869 случаев заболевания COVID-19. Умерли от вируса 160 человек, выздоровели – 27 492. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 9 597 670 случаев коронавирусной болезни, из них 82 795 закончились летальным исходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 4 ноября в Турции началась бустерная вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer Inc/BioNTech. Ревакцинация началась с пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, медицинских работников и тех, кто работает на других должностях высокого риска