В Италии, Франции и Британии - новые рекорды заболеваемости: что происходит в охваченной Омикроном Европе

В ряде европейских стран, которые охвачены новым COVID-штаммом Омикрон, за минувшие сутки зафиксированы новые рекордные показатели заболеваемости с начала пандемии. Наибольшее количество зараженных – 271 тысяча – во Франции.

Также очень высокие показатели в Италии и Великобритании, пишет La Repubblica. Там заболели 170 и 218 тысяч соответственно.

OBOZREVATEL собрал данные о ситуации в Европе.

За минувшие сутки там подтверждено 271 686 случаев заболевания, что является рекордом за все время пандемии. Общее количество за все время пандемии превысило уже 10,5 миллионов человек (при населении в 65 млн), из которых выздоровели 8,2 млн граждан и 124,5 тысячи скончались.

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За сутки в стране заразились 218 тысяч человек, что тоже самый высокий показатель с начала пандемии. Всего же в стране заразились уже 13,6 млн человек (при населении в 68 млн), 10,5 млн выздоровели, а 148 тысяч скончались.

В этой стране накануне фиксировали 68 тысяч заражений, а сегодня уже – 170 тысяч, что также является максимальным суточным количеством за все время пандемии. Общее количество заболевших превышает 6,5 млн (при населении в 60 млн человек), из которых выздоровели 5,1 млн и 138 тысяч скончались.

За минувшие сутки подтверждено 117 тысяч случаев заболеваний, из-за чего страна занимает четвертое место в Европе по этому показателю. Всего с начала пандемии там заболели 6,7 млн граждан, из которых выздороветь удалось 5,1 млн и 89 тысяч умерли.

Также очень высокие показатели зафиксированы в Греции – 50 тысяч, Германии – 43 тысячи, Португалии – 25 тысяч, Дании – 23 тысячи, Ирландии – 21 тысяча и Нидерландах – 18 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL приводил данные Всемирной организации здравоохранения, которая отмечала, что этот вариант вызывает более легкие симптомы – поражает верхние дыхательные пути вместо легких. Кроме того, несмотря на множество новых зараженных, смертность и количество госпитализаций значительно ниже.