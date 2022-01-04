В ВОЗ обнадежили новыми данными по Омикрону: вызывает легкие симптомы
Новый COVID-штамм Омикрон вызывает более легкие симптомы коронавируса. Он поражает верхние дыхательные пути.
Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Абди Махмуд, передает Reuters. Он добавил, что штамм распространился уже в 128 странах мира.
По словам представителя ВОЗ, хорошая новость состоит в том, что Омикрон поражает именно верхние дыхательные пути, а не легкие, как в случае с другими вариантами коронавируса.
Также он отметил, что, несмотря на быстрое распространение и рекордные показатели заболеваемости, уровень госпитализаций и смертности значительно ниже.
Напомним, что в Украине пока не планируют вводить локдаун из-за распространения штамма Омикрон. В Минздраве заявили, что будут рассматривать такой вариант в зависимости от количества больных.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Европу, которую охватил новым штамм, накрыла рекордная заболеваемость коронавирусом.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.