В ВОЗ обнадежили новыми данными по Омикрону: вызывает легкие симптомы

Юрий Сергиенко
Covid
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В ВОЗ обнадежили новыми данными по Омикрону: вызывает легкие симптомы

Новый COVID-штамм Омикрон вызывает более легкие симптомы коронавируса. Он поражает верхние дыхательные пути.

Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Абди Махмуд, передает Reuters. Он добавил, что штамм распространился уже в 128 странах мира.

По словам представителя ВОЗ, хорошая новость состоит в том, что Омикрон поражает именно верхние дыхательные пути, а не легкие, как в случае с другими вариантами коронавируса.

Также он отметил, что, несмотря на быстрое распространение и рекордные показатели заболеваемости, уровень госпитализаций и смертности значительно ниже.

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Напомним, что в Украине пока не планируют вводить локдаун из-за распространения штамма Омикрон. В Минздраве заявили, что будут рассматривать такой вариант в зависимости от количества больных.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Европу, которую охватил новым штамм, накрыла рекордная заболеваемость коронавирусом.

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