В Минздраве оценили вероятность введения локдауна в Украине из-за штамма Омикрон

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что власти сейчас не планируют вводить локдаун на всей территории Украины. Однако из-за распространения штамма Омикрон такой вариант возможен – все будет зависеть от количества больных COVID-19.

Об этом сообщает "Суспильне". Чиновник отметил, что Министерство здравоохранения готовится к началу новой волны заболеваемости. В частности, с 3 декабря было ограничено пересечение государственной границы из стран, где зарегистрирована новая мутация коронавируса.

"У нас продолжают действовать нормы, относящиеся к тестированию невакцинированных как до пересечения границы, так и после. Вакцинированные должны проходить тестирование только при появлении симптомов", – отметил он.

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Кузин рассказал, что до конца января власти намерены выполнить весь объем медицинской субвенции для оснащения больниц кислородными станциями. Также ведомство обновило требования для проведения как публичных и массовых мероприятий, так и функционирования горнолыжных курортов.

"По нашему убеждению эти нормы могут минимизировать количество контактов и рисков инфицирования", – сказал чиновник и отметил, что благодаря проверкам МВД большая часть публичных новогодних празднований была отменена или перенесена на другое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, "красную" зону карантина с полуночи 30 декабря покинули две последние области – Волынская и Запорожская.