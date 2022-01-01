Омикрон поражает легкие меньше, чем другие штаммы COVID-19 – исследования

Новый штамм коронавируса Омикрон гораздо меньше поражает легкие, чем другие известные варианты COVID-19. Об этом свидетельствует сразу несколько исследований, проведенных в разных странах мира.

Как сообщает The New York Times, во время опытов, которые ученые провели на животных, новый штамм поражал в основном верхние дыхательные пути и гораздо реже, чем другие варианты COVID-19, переходил на легкие.

В частности, группа ученых из США и Японии опубликовала отчет об исследованиях на хомяках и мышах. Выяснилось, что у зараженных Омикроном грызунов легкие были повреждены меньше и они реже гибли, чем животные с другими штаммы коронавирусной инфекции.

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Так, в носу хомяков Омикрон размножался так же, как и другие варианты COVID-19, но намного медленнее это процесс происходил в их легких.

К таким же выводам пришли ученые из Гонконга, которые исследовали образцы тканей дыхательных путей человека.

Как объясняют специалисты, на оболочке многих легочных клеток есть белок TMPRSS2, который способствовать проникновению вирусов внутрь. Однако он слабо взаимодействует с Омикроном, из-за чего этот вариант коронавируса меньше заражает легкие.

Исходя из результатов новых исследований ученые предполагают, что эволюция COVID-19 происходит в сторону упрощения заражения. Это значит, что размножение в верхних дыхательных путях повышает шансы коронавируса воздушно-капельным путем попасть к новому носителю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что заражение штаммом Омикрон приводит к меньшему количеству госпитализаций. Смертность от него также ниже, чем от других. Указанные данные исследователи назвали хорошими новостями, которые дают надежду на завершение пандемии.