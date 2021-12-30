Появилась надежда на окончание пандемии: ученые проанализировали течение COVID-19 при Омикроне и уровень смертности

Три исследования, проведенных в разных странах, показали, что штамм коронавируса Омикрон, приводит к меньшему количеству госпитализаций, чем другие варианты. Кроме того, смертность от этого штамма также ниже, чем от предыдущих.

Первое было проведено учеными из Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африки с 1 октября по 6 декабря. Его результаты опубликованы на сайте института. Исследование, в котором приняли участие более 160 тысяч человек, показало, что от Омикрона в больницы попало меньше пациентов, чем от Дельта-штамма.

Лишь пятая часть пациентов, заболевших новым штаммом, как говорится в пресс-релизе, попадали в медучереждения. Кроме того, от Омикрона за этот период умерло только 4,5% пациентов, в то время как до появления нового штамма от болезни погибали 21,3% людей.

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Второе исследование, проведенное в Шотландии, показало, что Омикрон снижает риск госпитализации на две трети по сравнению с Дельта, пишет Telegraph. Не смотря на то, что шотландское исследование намного меньше, чем южноафриканское (оно охватывало всего 15 госпитализаций омикрона), оно также пришло к похожему выводу.

Доктор Джим МакМенамин, национальный директор службы здравоохранения Шотландии по инцидентам с COVID-19, назвал полученные результаты "квалифицированной хорошей новостью", но предупредил, что "важно не забегать вперед".

Профессор Азиз Шейх, который возглавлял исследование, сказал, что Омикрон по своей природе менее опасен, что является "наиболее вероятным объяснением" результатов.

"Эти данные и южноафриканское исследование указывают на одно и то же, что обнадеживает", – сказал он.

Кроме того, Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, как пишет издание, вскоре должно опубликовать обновленную оценку штамму Омикрон. Ожидается, что она будет включать "более точный" анализ степени тяжести Омикрона по сравнению с Дельтой. Как отмечается, анализ будет включать в себя исследования Имперского колледжа.

В нем ученые заявили, что не видят разницы в серьезности случаев омикрона в Британии по сравнению с Дельтой. Согласно их наблюдениям, пациенты с Омикроном на 15-20% реже нуждались с госпитализации, чем те, кто заболел другим штаммом.

Профессор Нил Фергюсон, возглавлявший исследование, назвал результаты "в определенной степени хорошими новостями".

"Наш анализ показывает доказательства умеренного снижения риска госпитализации, связанного с вариантом Омикрон, по сравнению с вариантом Дельта", – отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ситуация с распространением Омикрона начала выходить из-под контроля. Ежедневное заражение COVID-19 достигло рекордного уровня в США и в некоторых регионах Европы и Австралии. В частности, рекорд по новым случаям был зарегистрирован во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Греции и Мальте. Детальнее о ситуации в мире – в материале.

В Украине также увеличилось количество заражений Омикроном. Всего в стране обнаружили пять новых случаев. Они зафиксированы в трех городах и одной области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Омикрон, который спровоцировал рекордные вспышки COVID-19 во многих странах, может перегрузить системы здравоохранения во всем мире. Только за последнюю неделю количество заболеваний выросло на 11%, заявили в ВОЗ.