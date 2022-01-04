В Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса: кому и каким препаратом будут делать

В Украине одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса. Ее будут вводить людям старше 60 лет через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer. Вводить их будут по следующим схемам:

▪️ первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

▪️ первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

▪️ первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

▪️ первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

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При отсутствии м-РНК-вакцин для бустерной дозы можно использовать вакцину с разрешениями в Украине.

Напомним, что в ближайшее время должна стать доступна генерация соответствующих COVID-сертификатов.

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы обезопасить тех людей, которых (из-за состояния здоровья) вакцины защищают менее эффективно. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь такого уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Минздраве планируют провести ревакцинацию украинцев против коронавируса. Речь идет о повторном курсе иммунизации, состоящем из двух прививок.