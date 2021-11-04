Хроника коронавируса на 4 ноября: с начала пандемии заболели 248 млн человек
По состоянию на четверг, 4 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 248,7 млн человек. За минувший день выявили 483 850 новых инфицированных, умерли еще 7797. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 225,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (75 тыс.), России (40 тыс.) и Великобритании (41 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 922 302 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 729 пациентов умерли, а 2 436 213 человек выздоровели.
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