ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавирусу Covaxin: что известно о препарате
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали использовать для прививок против коронавируса вакцину Covaxin. Она индийского производства, разработана Bharat Biotech.
Об этом говорится в сообщении в Twitter организации, опубликованном 3 ноября. Препарат стал седьмым, одобренным ею на сегодняшний день для прививок против COVID-19.
"ВОЗ разрешила экстренное применение Covaxin, дополнив расширяющийся список вакцин, для предотвращения заражения коронавирусом", – говорится в публикации.
Эксперты пришли к выводу, что вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, а польза от ее применения намного превосходит риски.
Препарат рекомендовано применять среди людей старше 18 лет и вводить двумя дозами с интервалом в 28 дней.
Между тем, в организации подчеркнули, что пока данных об исследовании вакцины Covaxin среди беременных женщин "недостаточно, чтобы оценить ее безопасность или эффективность во время беременности".Что известно о вакцине
Covaxin – вакцина против COVID-19, создана на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Ее производит индийская компания Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям.
Летом этого года Bharat Biotech сообщала, что ее вакцина против COVID-19 показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы клинических испытаний. Согласно результатам исследований, у производителя заявили, что вакцина защищает от тяжелых форм болезни и штамма Дельта.
Ранее препарат получил разрешение на применение в экстренных ситуациях в ряде стран, в том числе в Бразилии и самой Индии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса, разработанную учеными Института биологии клетки Национальной академии наук во Львове. Ее проверяют на иммуногенность в польском институте в Гданьске.
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