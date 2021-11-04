Экс-нардеп Ефим Звягильский попал в реанимацию из-за COVID-19
Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский попал в реанимацию с коронавирусной болезнью. Он находится в одной из больниц Киева.
Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники. В данное время Звягильский в очень тяжелом состоянии.
Отметим, что политику уже исполнилось 88 лет.
Ефим Звягильский родом из Сталиного (сейчас Донецк). Являлся народным депутатом с первого по восьмой созыв. На последних парламентских выборах в 2019 году он не баллотировался впервые с 1990 года.
Как старейший по возрасту нардеп Звягильский открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах – седьмом в 2012 году и восьмом в 2014 году.
Является одним из соучредителей и бывшим членом Партии регионов. В восьмом созыве представлял Оппозиционный блок.
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