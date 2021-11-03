Украина вышла на второе место в Европе по смертности от COVID-19. Инфографика

Украина заняла второе место по суточным показателям смертности от коронавируса. Первое – у России.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. За прошлые сутки в нашей стране скончались 720 человек (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Показатели по странам Европы выглядят таким образом:

Россия – 1 189 смертей,

Украина – 720 смертей,

Румыния – 449 смертей,

Великобритания – 217 смертей,

Польша – 124 смерти.

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По всему миру первое место также у России, затем идут:

США – 752 смерти,

Украина – 720,

Индия – 455,

Румыния – 449.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились 23 393 человека, а общее количество достигло уже 2 979 086. При этом выздоровели 2 466 674 (+11 937), а скончались 69 447 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире от коронавируса скончались более 5 миллионов человек. По общему показателю лидируют США.