Украина вышла на второе место в Европе по смертности от COVID-19. Инфографика
Украина заняла второе место по суточным показателям смертности от коронавируса. Первое – у России.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. За прошлые сутки в нашей стране скончались 720 человек (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).
Показатели по странам Европы выглядят таким образом:
Россия – 1 189 смертей,
Украина – 720 смертей,
Румыния – 449 смертей,
Великобритания – 217 смертей,
Польша – 124 смерти.
По всему миру первое место также у России, затем идут:
США – 752 смерти,
Украина – 720,
Индия – 455,
Румыния – 449.
Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились 23 393 человека, а общее количество достигло уже 2 979 086. При этом выздоровели 2 466 674 (+11 937), а скончались 69 447 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире от коронавируса скончались более 5 миллионов человек. По общему показателю лидируют США.
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