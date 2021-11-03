Украина вышла на второе место в Европе по смертности от COVID-19. Инфографика

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
1 минута
5,2 т.
Украина вышла на второе место в Европе по смертности от COVID-19. Инфографика

Украина заняла второе место по суточным показателям смертности от коронавируса. Первое – у России.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. За прошлые сутки в нашей стране скончались 720 человек (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Показатели по странам Европы выглядят таким образом:

  • Россия – 1 189 смертей,

  • Украина – 720 смертей,

  • Румыния – 449 смертей,

  • Великобритания – 217 смертей,

  • Польша – 124 смерти.

Суточные показатели смертности в Европе.
Видео дня

По всему миру первое место также у России, затем идут:

  • США – 752 смерти,

  • Украина – 720,

  • Индия – 455,

  • Румыния – 449.

Суточные показатели смертности в мире.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились 23 393 человека, а общее количество достигло уже 2 979 086. При этом выздоровели 2 466 674 (+11 937), а скончались 69 447 человек.

Суточная смертность в Украине.
Смертность в Украине за время пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире от коронавируса скончались более 5 миллионов человек. По общему показателю лидируют США.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирус