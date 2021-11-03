COVID-19 унес жизни 5 млн человек в мире: какие страны в лидерах по числу смертей
По состоянию на утро среды, 3 ноября, в мире 5 млн человек скончалось от коронавирусной болезни. Среди летальных случаев лидируют Америка (почти 2,3 млн), Европа (более 1,4 млн) и Юго-Восточная Азия (почти 700 тысяч).
Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения и портале Worldometers. Так, из 248 308 483 зарегистрированных случаев COVID-19 – 5 029 360 закончились летально (чтобы посмотреть таблицы, доскролльте до конца страницы).
По странам ситуация следующая:
США – 740 366 смертей,
Бразилия – 607 824,
Индия – 458 880,
Мексика – 288 365,
Россия – 240 871,
Перу – 200 246,
Индонезия – 143 457,
Великобритания – 140 672,
Италия – 132 120,
Украина – 69 447.
Отметим, что за минувшие сутки Украина вошла в тройку стран мира по смертности от коронавируса (700 случаев) рядом с Россией (1178 смертей) и США (1059). А на сегодня в нашей стране умерло еще больше пациентов с ковидом – 720.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 3 ноября в Украине официально подтверждены 2 979 086 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 393 заболевших, из них 1 406 – дети. Госпитализировали 5 935 пациентов.
В Украине заболеваемость коронавирусом вдвое превысила средние показатели в Европе, а смертность достигла наивысшего исторического уровня. За последнюю неделю количество летальных случаев из-за этого недуга в стране выросло на 13%.
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