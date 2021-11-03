COVID-19 унес жизни 5 млн человек в мире: какие страны в лидерах по числу смертей

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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Больше всего от коронавируса пострадала Америка

По состоянию на утро среды, 3 ноября, в мире 5 млн человек скончалось от коронавирусной болезни. Среди летальных случаев лидируют Америка (почти 2,3 млн), Европа (более 1,4 млн) и Юго-Восточная Азия (почти 700 тысяч).

Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения и портале Worldometers. Так, из 248 308 483 зарегистрированных случаев COVID-19 – 5 029 360 закончились летально (чтобы посмотреть таблицы, доскролльте до конца страницы).

По странам ситуация следующая:

  • США – 740 366 смертей,

  • Бразилия – 607 824,

  • Индия – 458 880,

  • Мексика – 288 365,

  • Россия – 240 871,

  • Перу – 200 246,

  • Индонезия – 143 457,

  • Великобритания – 140 672,

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  • Италия – 132 120,

  • Украина – 69 447.

Отметим, что за минувшие сутки Украина вошла в тройку стран мира по смертности от коронавируса (700 случаев) рядом с Россией (1178 смертей) и США (1059). А на сегодня в нашей стране умерло еще больше пациентов с ковидом – 720.

5 029 360 случаев COVID-19 закончились летально
По смертности лидируют Америка, Европа и Юго-Восточная Азия
Ситуация по странам
Украина в тройке стран мира по смертности от коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 3 ноября в Украине официально подтверждены 2 979 086 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 393 заболевших, из них 1 406 – дети. Госпитализировали 5 935 пациентов.

В Украине заболеваемость коронавирусом вдвое превысила средние показатели в Европе, а смертность достигла наивысшего исторического уровня. За последнюю неделю количество летальных случаев из-за этого недуга в стране выросло на 13%.

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