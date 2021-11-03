В Украине свыше 23,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 720 человек

По состоянию на утро среды, 3 ноября, в Украине официально подтверждены 2 979 086 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 393 заболевших, из них 1 406 – дети. Госпитализировали 5 935 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 69 447 человек (+720 за сутки), выздоровели 2 466 674 (+11 937). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

г. Киев – 2024 случая;

Винницкая область – 633 случая;

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Волынская область – 679 случаев;

Днепропетровская область – 1935 случаев;

Донецкая область – 1077 случаев;

Житомирская область – 660 случаев;

Закарпатская область – 330 случаев;

Запорожская область – 1558 случаев;

Ивано-Франковская область – 486 случаев;

Киевская область – 934 случая;

Кировоградская область – 119 случаев;

Луганская область – 569 случаев;

Львовская область – 1178 случаев;

Николаевская область – 725 случаев;

Одесская область – 1858 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ривненская область – 975 случаев;

Сумская область – 1156 случаев;

Тернопольская область – 623 случая;

Харьковская область – 1374 случая;

Херсонская область – 600 случаев;

Хмельницкая область – 1084 случая;

Черкасская область – 882 случая;

Черновицкая область – 543 случая;

Черниговская область – 264 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек. В общей сложности было сделано 18 279 337 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за подделку сертификата о вакцинации в Украине будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность грозит не только изготовителям "липовых" документов, но и обычным украинцам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.