Смертность от COVID-19 в Украине на самом высоком историческом уровне, – аналитик
В Украине заболеваемость коронавирусом вдвое превысила средние показатели в Европе, а смертность достигла наивысшего исторического уровня. За последнюю неделю количество летальных случаев из-за этого недуга в стране выросло на 13%.
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на ее еженедельном онлайн-брифинге. Он транслировался на Facebook-странице KSE.
На 2 ноября в Украине зафиксировано 68 727 смертей от коронавирусной инфекции, и 700 человек умерли только за последние сутки.
Аналитик отметил, что самый положительный "зеленый" сценарий от KSE не реализовался и уже к концу этого года общее количество умерших от COVID-19 украинцев может достичь 92 тысяч.
Ганиченко отметил, что заболеваемость в нашем государстве вдвое превышает средние значения среди европейских стран. К тому же за неделю такой показатель вырос на 9%. В то же время госпитализации постепенно стабилизируются (+3% в неделю), а выписки пациентов продолжают расти (+12%).
"Уровень вакцинации в Украине вырос на 15% за неделю. Каждый третий взрослый украинец уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый получил полный курс прививок, – подчеркнул специалист.
Он добавил, что пока 16 регионов Украины находятся в "красном" уровне эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. Еще три – в зоне риска (Волынь, Харьковщина и Тернопольщина), но уже на этой неделе там тоже могут объявить "красную" зону.
Как сообщал OBOZREVATEL:
столица Украины побила собственный рекорд по количеству летальных случаев от COVID-19. В частности, за сутки 1 ноября в Киеве подтвердили 60 смертей.
В то время как в Одессе пациенты с коронавирусом умирают в больницах из-за недостатка кислорода. Волонтер рассказала об одной из таких трагедий, которой могло бы и не случиться.
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