Смертность от COVID-19 в Украине на самом высоком историческом уровне, – аналитик

В Украине заболеваемость коронавирусом вдвое превысила средние показатели в Европе, а смертность достигла наивысшего исторического уровня. За последнюю неделю количество летальных случаев из-за этого недуга в стране выросло на 13%.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на ее еженедельном онлайн-брифинге. Он транслировался на Facebook-странице KSE.

На 2 ноября в Украине зафиксировано 68 727 смертей от коронавирусной инфекции, и 700 человек умерли только за последние сутки.

Аналитик отметил, что самый положительный "зеленый" сценарий от KSE не реализовался и уже к концу этого года общее количество умерших от COVID-19 украинцев может достичь 92 тысяч.

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Ганиченко отметил, что заболеваемость в нашем государстве вдвое превышает средние значения среди европейских стран. К тому же за неделю такой показатель вырос на 9%. В то же время госпитализации постепенно стабилизируются (+3% в неделю), а выписки пациентов продолжают расти (+12%).

"Уровень вакцинации в Украине вырос на 15% за неделю. Каждый третий взрослый украинец уже вакцинирован по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый получил полный курс прививок, – подчеркнул специалист.

Он добавил, что пока 16 регионов Украины находятся в "красном" уровне эпидемической опасности из-за распространения COVID-19. Еще три – в зоне риска (Волынь, Харьковщина и Тернопольщина), но уже на этой неделе там тоже могут объявить "красную" зону.

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