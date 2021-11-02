Болеет много молодежи: врачи рассказали, как изменились симптомы COVID-19 и кто в зоне риска

В больницы стали чаще госпитализировать молодых пациентов, у многих из которых ранее не были диагностированы хронические болезни. Медики отметили, что симптомы, с которыми попадают на лечение украинцы, несколько изменились от "классических", хотя, по прежнему часть пациентов теряют обоняние и вкус.

Как рассказала журналистам ТСН врач с Дарницкого района Киева Елена Лазаренко, у нового штамма коронавируса Дельта наблюдается ряд характерных симптомов, присущих именно ему. По ее словам, они на треть отличаются от того штамма, который фиксировался ранее.

"Пациенты все так же теряют нюх и вкус, у них повышается температура, но к этому прибавились новые симптомы", – отметила медик.

По ее словам, у заболевших новым штаммом часто возникает головная боль, стремительно развивается пневмония, резко снижается сатурация.

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"Инфицированные штаммом Дельта также жалуются на тошноту, проблемы с ЖКТ", – добавила врач.

Также отличительной чертой данного штамма является полиорганность, когда вирус поражает не один орган в теле человека, а несколько: легкие, сердце, желудок, почки и т.д.

Часто больные в эту волну инфекции жалуются на гастрит. У ряда пациентов возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем, как отметили медики, он резко может падать.

Как сообщил Минздрав, за сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания COVID-19 и 298 летальных случая, связанных с болезнью, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.