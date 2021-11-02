В Украине свыше 19,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 700 человек
По состоянию на утро вторника, 2 ноября, в Украине официально подтверждены 2 955 693 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 19 455 заболевших, из них 1 263 – дети. Госпитализировали 3 188 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 68 727 человек (+700 за сутки), выздоровели 2 454 737 (+12 639). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и городе Киеве (1738).Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1738 случаев;
Винницкая область – 342 случая;
Волынская область – 640 случаев;
Днепропетровская область – 1621 случай;
Донецкая область – 741 случай;
Житомирская область – 225 случаев;
Закарпатская область – 269 случаев;
Запорожская область – 1341 случай;
Ивано-Франковская область – 296 случаев;
Киевская область – 810 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 431 случай;
Львовская область – 1104 случая;
Николаевская область – 710 случаев;
Одесская область – 1908 случаев;
Полтавская область – 1065 случаев;
Ривненская область – 757 случаев;
Сумская область – 570 случаев;
Тернопольская область – 497 случаев;
Харьковская область – 1337 случаев;
Херсонская область – 795 случаев;
Хмельницкая область – 446 случаев;
Черкасская область – 742 случая;
Черновицкая область – 649 случаев;
Черниговская область – 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек. В общей сложности проведено 17 968 898 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на полную мощность заработали заводы по производству кислорода для больных коронавирусом. Их работа ранее была приостановлена.
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