В Украине свыше 19,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 700 человек

По состоянию на утро вторника, 2 ноября, в Украине официально подтверждены 2 955 693 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 19 455 заболевших, из них 1 263 – дети. Госпитализировали 3 188 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 68 727 человек (+700 за сутки), выздоровели 2 454 737 (+12 639). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и городе Киеве (1738).

г. Киев – 1738 случаев;

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Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1908 случаев;

Полтавская область – 1065 случаев;

Ривненская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек. В общей сложности проведено 17 968 898 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на полную мощность заработали заводы по производству кислорода для больных коронавирусом. Их работа ранее была приостановлена.