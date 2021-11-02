В Украине свыше 19,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 700 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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32,6 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 2 ноября, в Украине официально подтверждены 2 955 693 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 19 455 заболевших, из них 1 263 – дети. Госпитализировали 3 188 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 68 727 человек (+700 за сутки), выздоровели 2 454 737 (+12 639). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и городе Киеве (1738).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1738 случаев;

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  • Винницкая область – 342 случая;

  • Волынская область – 640 случаев;

  • Днепропетровская область – 1621 случай;

  • Донецкая область – 741 случай;

  • Житомирская область – 225 случаев;

  • Закарпатская область – 269 случаев;

  • Запорожская область – 1341 случай;

  • Ивано-Франковская область – 296 случаев;

  • Киевская область – 810 случаев;

  • Кировоградская область – 74 случая;

  • Луганская область – 431 случай;

  • Львовская область – 1104 случая;

  • Николаевская область – 710 случаев;

  • Одесская область – 1908 случаев;

  • Полтавская область – 1065 случаев;

  • Ривненская область – 757 случаев;

  • Сумская область – 570 случаев;

  • Тернопольская область – 497 случаев;

  • Харьковская область – 1337 случаев;

  • Херсонская область – 795 случаев;

  • Хмельницкая область – 446 случаев;

  • Черкасская область – 742 случая;

  • Черновицкая область – 649 случаев;

  • Черниговская область – 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели более 19 тыс. человек.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек. В общей сложности проведено 17 968 898 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на полную мощность заработали заводы по производству кислорода для больных коронавирусом. Их работа ранее была приостановлена.

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