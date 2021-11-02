В Украине возобновили работу заводы по производству кислорода для больных COVID-19. Видео

В Украине в понедельник, 1 ноября, на полную мощность заработали заводы по производству кислорода для больных коронавирусом. Их работа ранее была приостановлена.

Кислород начали развозить в больницы страны, сообщает "ТСН". Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что дефицита не наблюдается, перебои могут возникать только с логистикой доставки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам главы Минздрава, существует план, если больных станет больше. Отмечается, что в Одессе, которая страдала от нехватки кислорода, он уже есть. В частности, в Одесском областном центре социально значимых болезней, откуда ранее экстренно эвакуировали пациентов. В городе на данный момент наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом. В других областях поставки кислорода ждут в течение двух дней.

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Напомним, что Украина осуществляет закупку кислорода для больных коронавирусом в Польше. Об этом с соседней страной договорились Министерство здравоохранения и Министерство инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в украинских больницах возникли проблемы с кислородом из-за регламентными работами на заводах и распространением штамма "Дельта". Однако ни одна больница не оставлена без кислорода.