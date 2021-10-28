В Минздраве рассказали, почему возникли проблемы с кислородом в больницах и есть ли дефицит сейчас
В украинских больницах возникли проблемы с кислородом из-за регламентными работами на заводах и распространением штамма "Дельта". Однако ни одна больница не оставлена без кислорода.
Кислород производят на 35 предприятиях, из них 12 – технический кислород. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
Всего суммарно заводы производят 130 тонн кислорода. По его словам, в некоторых больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый.
"Регламентные работы на одном заводе уже завершились и сегодня он начинает отпускать кислород в сеть, на другом – работы продлятся до 1 ноября текущего года", – отметил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в коронавирусных больницах Киева третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Поэтому город оказался на пороге перехода к "красной" карантинной зоне, которая предусматривает усиление ограничений.
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