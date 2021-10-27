В Одессе в больнице закончился кислород: больных COVID-19 срочно перевозят. Фото и видео
В Одессе во вторник, 26 октября, закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Николая Михновского. Поэтому 43 больных пришлось экстренно эвакуировать.
Их перевезли в другой стационар этого же медицинского учреждения на улице Ядова, сообщает "Думская". Среди зараженных были "тяжелые" пациенты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Эвакуацию проводили несколько бригад скорой помощи. Все они были в защитных костюмах. Чтобы обеспечить работу кислородной станции без перебоев, работники одесских электросетей привезли на место мощный электрогенератор.
С начала пандемии коронавируса в Одессе заболели 183 417 человек, умерли 3 885 больных, выздоровели 147 590 зараженных. Продолжают бороться с заболеванием 31 942 человека. Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Моршине Львовской области с населением около 6 тысяч человек, по состоянию на 26 октября ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации. В городе всего болеют 22 человека, из которых 8 получили вакцину. При этом ни один инфицированный не лежит в больнице.
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