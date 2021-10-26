В Моршине, где провели массовую вакцинацию, ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации, – мэр
В Моршине Львовской области с населением около 6 тысяч человек, по состоянию на 26 октября ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации. В городе всего болеют 22 человека, из которых 8 получили вакцину. При этом ни один инфицированный не лежит в больнице.
Об этом "Укринформу" рассказал мэр Моршина Руслан Ильницкий. Он отметил, что у пациентов болезнь протекает в легкой и средней форме, поэтому они лечатся дома на самоизоляции. При этом летом в городе не было ни одного инфицированного, но с распространением штамма Дельта ситуация ухудшилась.
Ильницкий рассказал, что благодаря массовой вакцинации у них в городе санатории не закрывались и принимали людей.
"У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", – сказал политик.
Отмечается, что по состоянию на 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.
Напомним, что Министерство здравоохранения решило сформировать в Моршине коллективный иммунитет, чтобы посмотреть, как это поможет во время следующей вспышки инфекции. Целая бригада медиков обзванивала жителей и убеждала, что нужно приходить на укол. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне стремительного роста заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения ввело обязательную вакцинацию. Правительство утвердило порядок отстранения сотрудников, которые отказываются от прививки.
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