Пример для Украины: как в городе на Львовщине удалось вакцинировать 2/3 населения. Эксклюзивные детали

В городке Моршин на Львовщине, где живет около 6 тысяч человек, две прививки от коронавируса сделало уже 66% населения. Вакцинация там продолжает держать темп и местные медики отмечают: благодаря такой активности за последние два месяца у них не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Таким образом Министерство здравоохранения решило сформировать в Моршине коллективный иммунитет, чтобы посмотреть, как это поможет во время следующей вспышки инфекции. Целая бригада медиков обзванивала жителей и убеждала, что нужно приходить на укол.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

В Моршине запланировали эксперимент: решили вакцинировать до 70% жителей, чтобы сформировать коллективный иммунитет и посмотреть, что будет дальше. Пока данные радуют – 66% жителей уже получили про две прививки, хотя бы одну – 72,4%. И уже два месяца там не фиксируют случаев заболевания COVID-19.

Видео дня

Моршин выбрали неслучайно – там проживает чуть более 6 тысяч человек. Поэтому убедить такое количество жителей проще. К тому же, моршинцы серьезно страдают из-за нехватки туристов, которые многие годы кормили город, но с начала пандемии стали приезжать намного реже.

"Нам самим интересно, каковы будут показатели во время очередной вспышки коронавируса, который обещают осенью. Пока загадывать не хочется. Вот через месяц позвоните, поговорим. Будут болеть привитые, какой процент, какой будет госпитализация и т.п. Но уверен, что тяжелого течения болезни у тех, кто сделал вакцинацию, не будет. Никаких ИВЛ у них тоже не будет", – говорит и.о. генерального директора городской больницы Моршина Геннадий Юкшинский.

Врач вспоминает, что весной Стрыйская больница, которая была переоборудована под лечение коронавируса, не успевала принимать больных, мест не хватало. Тогда, еще в марте, в Моршине начали делать первые прививки.

Все шло по плану – сначала прививали тех, кто непосредственно работает с больными, потом тех, кто больше контактирует с населением: медики, социальные работники, правоохранители. Затем начали вакцинировать пожилых жителей.

"Вакцин хватало. Сначала была AstraZeneca, потом CoronaVac, теперь Pfizer. Мы создали специальную бригаду медиков, которые целыми днями обзванивали жителей Моршина и приглашали сделать вакцину. Это подготовленные люди, они поясняли моршинцам, что единственная защита от этой болезни – вакцина. Специальных лекарств нет. Тогда еще была сложная ситуация, сами люди видели переполненные больницы", – рассказывает Юкшинский.

Бывали случаи, когда в семье жена не хочет делать укол, а муж – хочет. Тогда приходилось переубеждать супругу. Было и много мифов, которые нужно было в телефонном разговоре развенчивать. Также сработал и фактор маленького городка, когда многие знакомы друг с другом и информация передается буквально из уст в уста.

"Мэр один из первых публично вакцинировался, я тоже. Словом, мы использовали все методы, чтобы донести до людей необходимость вакцинации", – говорит Юкшинский.

Сами местные жители расходятся в своих мнениях по поводу вакцинации. Мастер СТО Виктор говорит: "Я не против прививки, но, как говорится, посижу на берегу и понаблюдаю, что будет. Никто из моих близких тоже пока еще не делал, но и не болел. Посмотрим, как она покажет себя осенью, а потом примем решение".

Ксения, которая работает в одном из санаториев, рассказывает, что у нее в семье из-за прививки даже разгорелся скандал. "Мама категорически отказывалась идти на вакцинацию. Мы уже с мужем ее уговаривали, приводили аргументы. Вроде все понимает. А сядет, посмотрит телевизор и все: "Там тот сказал, что после этого иммунитета не будет, а тот сказал, что все они просроченные. Не хочу". Прививки у нас сделали все, кроме нее. Конечно, теперь стараемся ее никуда не выпускать, чтобы не заразилась", – рассказывает женщина.

Некоторые действительно подтверждают, что им звонили и приглашали прийти на укол. Говорили, что очереди хоть и были, но небольшие. Другие никаких звонков не получали, но сами приняли решение сделать прививки.

"Весной очень сильно переболел тесть, думали, что уже не выживет. Мест в больнице не было, еле пристроили, потом на кислороде дома был. После этого мы все привились, потому что было очень страшно. Нас не надо было уговаривать, мы сами узнавали и как только была возможность, сразу же пошли", – рассказывает Наталья Кравчук.

"Муж прививку уже сделал, на работе ему сказали без укола не приходить. А я не буду! Я болела уже, зачем мне еще раз заражаться? Никто никуда меня не приглашал. Просто они хотят, чтобы сюда туристы приехали, и таким образом рекламу себе делают", – уверена Татьяна Коваленко.

Тем временем в Украине хоть и медленно, но растет количество новых случаев заболевания. Теперь их уже более тысячи в сутки. В среднем на этой неделе в день первую дозу вакцины получали 73 тысячи украинцев, вторую – 49 тысяч. По подсчетам аналитика Евгения Истребина, из полученных 12,5 млн доз использована пока только половина.

Этого явно недостаточно, чтобы к концу августа, к началу очередной волны эпидемии, успеть привить хотя бы 8 млн человек.