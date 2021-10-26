Украина начала закупать кислород для больниц у Польши: хватит ли его для пациентов

Украина осуществляет закупку кислорода для больных коронавирусом в Польше. Об этом с соседней страной договорились Министерство здравоохранения и Министерство инфраструктуры.

На днях дистрибьютор, поставляющий кислород, привез несколько машин из Польши и развез по больницам. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко изданию "Украинская правда".

Он отметил, что это позволит покрыть потребности больниц на западе страны, поскольку там завод по производству кислорода временно приостановил работу из-за технической ошибки.

"С учетом того, что он – на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", – пояснил глава Минздрава.

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Министерство инфраструктуры выдало соответствующие разрешения, и вскоре дистрибьютор уже доставил кислород в украинские больницы, подчеркнул министр, комментируя сообщение о возможном еженедельном объеме поставок кислорода из Польши до 240 тонн.

Чиновник рассказал, что в настоящее время в Украине функционирует 23 предприятия, где происходит производство медицинского кислорода, еще на 12-ти – технического. В то время как в больницах ежедневная потребность в кислороде возросла в 2-4 раза на одного пациента. Ко всему – увеличилось и количество людей, которые попадают в больницы, а также тех, кому рекомендована кислородная терапия.

В то же время, во сколько обходится Украине польский кислород - чиновник не уточнил. Только отметил, что медучреждение не почувствовало, откуда этот кислород, поскольку это вопрос поставщика, который в рамках своих контрактов закрыл его потребности.

Издание привело данные тендеров из Prozorro, свидетельствующих о том, что тонна кислорода украинских производителей стоит – 10-15 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали условие введения полного локдауна в Украине. Локдаун объявят тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидемиологической безопасности". По состоянию на утро 26 октября еще три области могут перейти из "оранжевой" в "красную" зоны.

По состоянию на 26 октября в Украине восемь шесть областей соответствуют "красной" зоне карантина. Критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Ривненской, Николаевской и Херсонской областях.

Также ранее в Минздраве сказали, что в Украине смогут отменить карантинные ограничения только при наличии полной вакцинации против COVID-19 у не менее чем 70% населения. Страны Европы такого показателя достигли за 4-5 месяцев.