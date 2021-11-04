В Турции началась бустерная вакцинация Pfizer от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В четверг, 4 ноября, в Турции началась бустерная вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer Inc/BioNTech. Гражданам будут вводить третью прививку.

Ревакцинация началась с пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, медицинских работников и тех, кто работает на других должностях высокого риска, сообщает Reuters. Две дозы вакцины от коронавируса в Турции получили уже 59% населения.

Власти хотят увеличить этот показатель до 70%, чтобы достичь коллективного иммунитета. Кроме того, третью дозу препарата в стране ввели уже более чем 11,2 млн человек. Речь идет о китайской вакцине Sinovac. По мнению официальных лиц, ее эффективность падает быстрее.

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Отметим, что ежедневное число инфицированных в Турции с середины сентября составляет около 30 тысяч человек, в то время как ежедневное число погибших, достигшее пика в 290 в сентябре, по-прежнему превышает 200. Правительство объясняет высокий уровень инфекций и смертей низким уровнем вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции 14 сентября зарегистрировали 27 802 новых случая коронавируса. Это является самым большим показателем с 4 мая 2021 года.

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