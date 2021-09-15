В Турции произошла вспышка коронавируса после ослабления карантина
В Турции за минувшие сутки, 14 сентября, зарегистрировали 27 802 новых случая коронавируса. Это является самым большим показателем с 4 мая.
Кроме того, в тот же день зафиксировали почти рекордное количество смертей – 276. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Турции, передает The Guardian.
Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в стране и количество смертей резко возросло после того, как были отменены многие карантинные ограничения. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа обратился к гражданам и призвал их вакцинироваться против COVID-19. Согласно данным агентства Anadolu Agency, в Турции хотя бы одну прививку получили 83% населения.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Турции заболели 6 млн 710 тыс. 666 человек, умерли от осложнений 60 393 пациента, выздоровели 6 млн 201 тыс. 905 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции ввели ограничения для невакцинированных от коронавируса. У людей требуют регулярно предоставлять ПЦР-тесты на COVID-19.
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