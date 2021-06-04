Хроника коронавируса на 4 июня: за сутки от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек
По состоянию на пятницу, 4 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 172,8 млн человек. За минувший день выявлено 471 294 новых инфицированных, умерли еще 10 296. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 155,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 131 тыс., Бразилии – 83 тыс. и Аргентине – 32 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине официально подтверждено 2 209 417 заражений, из которых 50 959 – это летальные случаи и 2 072 091 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 86,3 тыс. граждан.
Европейский союз расширил список стран, с которыми откроют границы в связи с улучшившейся ситуацией с COVID-19. Теперь в него добавили Японию. Украины в перечне стран по прежнему нет.
В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.
По меньшей мере 43 заражения новым "непальским" штаммом (потенциально устойчивым к вакцине и более заразным) были обнаружены в Великобритании, заявило издание Daily Mail. Такие случаи также якобы обнаружили в США, Индии и Португалии. В то же время в ВОЗ заявили, что ей "не известно" о каком-либо новом варианте вируса, циркулирующем в Непале.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19, отметив, что помогая друг другу, пандемию можно будет преодолеть.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг сделал вторую прививку от коронавируса, таким образом пройдя полноценную вакцинацию от COVID-19.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.