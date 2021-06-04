Хроника коронавируса на 4 июня: за сутки от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек

По состоянию на пятницу, 4 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 172,8 млн человек. За минувший день выявлено 471 294 новых инфицированных, умерли еще 10 296. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 155,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 131 тыс., Бразилии – 83 тыс. и Аргентине – 32 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине официально подтверждено 2 209 417 заражений, из которых 50 959 – это летальные случаи и 2 072 091 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 86,3 тыс. граждан.

Европейский союз расширил список стран, с которыми откроют границы в связи с улучшившейся ситуацией с COVID-19. Теперь в него добавили Японию. Украины в перечне стран по прежнему нет.

В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

По меньшей мере 43 заражения новым "непальским" штаммом (потенциально устойчивым к вакцине и более заразным) были обнаружены в Великобритании, заявило издание Daily Mail. Такие случаи также якобы обнаружили в США, Индии и Португалии. В то же время в ВОЗ заявили, что ей "не известно" о каком-либо новом варианте вируса, циркулирующем в Непале.