Как получить международный сертификат о вакцинации против COVID-19 и что для этого нужно

Чтобы получить международный сертификат о вакцинации против COVID-19, необходимый для выезда за границу, нужно получить две прививки препаратом от коронавируса, одобренным ВОЗ. Такой документ будет действовать до введения так называемых "паспортов вакцинации", запланированного на 1 июля.

Сертификат можно получить исключительно в бумажной форме сразу после получения второй дозы вакцины или позже в любом медучреждении, подключенном к электронной системе Министерства здравоохранения, в частности, у семейного врача, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ведомства.

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Документ должен быть оформлен на английском или французском языке, дополнительно возможен украинский.

Он содержит такие данные пациента, как имя и фамилию, даты прохождения вакцинации, название препарата, и заверяется официальным штампом медучреждения с подписью врача.

"Международный сертификат будет считаться действительным только тогда, когда введенная вакцина одобрена для экстренного применения ВОЗ", – отметили в Минздраве.

Как известно, на сегодняшний день ВОЗ одобрила семь вакцин против COVID-19: CoronaVac, Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.

В ведомстве добавили, что форма международного свидетельства о вакцинации предусмотрена действующими международными медико-санитарными правилами, принятыми 58-й Ассамблеей ВОЗ 23 мая 2005 года и постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 2011 года № 893.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе с 1 июля вводят сертификаты вакцинации от COVID-19, которые будут выдаваться в цифровом формате. Также будет действительным и бумажный вариант. В Украине запуск "ковидных паспортов" планируется осуществить одновременно с соответствующими процессами в ЕС.