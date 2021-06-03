В Украине будут выдавать свидетельства о вакцинации для выезда за границу: как оформить

Граждане Украины, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, по желанию смогут оформить международное свидетельство о вакцинации, необходимое, в частности, для выезда за границу. Форма документа – исключительно бумажная.

Об этом в ответ на информационный запрос OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. "Форма свидетельства предусмотрена действующими международными медико-санитарными правилами, принятыми 58-й Ассамблеей Всемирной организации здравоохранения 23 мая 2005 года и постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 2011 года № 893", – сообщили в ведомстве.

Документ будет содержать персональные данные пациента:

имя и фамилию;

название вакцины;

даты, когда сделаны прививки.

"Фамилия и имя латиницей записываться так же, как в загранпаспорте гражданина или по правилам транслитерации", – отметили в пресс-службе. На сертификате будет стоять официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

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Язык международного свидетельства о вакцинации – английский или французский, дополнительно возможен украинский.

В Минздраве рассказали, где и как можно получить свидетельство о вакцинации. По их информации, для этого предусмотрено несколько путей.

"Лица, которых привили двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации. Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности, у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы", – рассказали в министерстве.

"В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения", – уточнили в ведомстве.

"Международный сертификат будет считаться действительным только тогда, когда введенная вакцина одобрена для экстренного применения ВОЗ", – отметили в Минздраве.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине паспорт вакцинации может быть введен с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в Европейском Союзе.