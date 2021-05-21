В ЕС назвали дату введения COVID-паспортов
В Европейском Союзе с 1 июля введут сертификаты вакцинации от коронавируса (COVID-19), которые будут предоставляться в цифровом формате. Также будет действовать бумажный вариант.
Как сообщает пресс-служба Европарламента, свидетельство будет содержать три вида сертификатов: вакцинации, отрицательного теста или подтверждения того, что человек переболел COVID-19 и выздоровел.
В Европарламенте подчеркнули, что COVID-сертификат не будет считаться документом, необходимым для путешествий, и не станет условием для свободного передвижения в ЕС.
"В отношении носителей COVID-сертификата не должны применяться дополнительные ограничения на поездки, такие как карантин, самоизоляция или тестирование", – говорится в сообщении.
Сертификаты ЕС должны выдавать после прививки любой из вакцин, а не только тех, что зарегистрированных на территории ЕС. Документ будет действовать 12 месяцев.
При этом страны ЕС будут самостоятельно принимать решения о признании или непризнании сертификатов, выданных в других государствах ЕС, с неавторизованными европейским лекарственным регулятором вакцинами.
Отметим, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило применение вакцин от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
спорта вакцинации от коронавируса, которые представлены в виде приложения для смартфонов.
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