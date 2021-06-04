В Украине сделали более 50 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: статистика по областям
За минувшие сутки, 3 июня, в Украине вакцинировали 50 840 человек. Одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы 3972.
Больше всего прививок сделали в городе Киев – 6101, Полтавской области – 5565, Харьковской области – 4603, Киевской области – 4226. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
С начала кампании по вакцинации было привито 1 123 663 человека, из них получил одну дозу – 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 142 062 человека, из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделано 1 265 723 прививки.
По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 630 381 человек.Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 566/6 101
Винницкая область – 22/3 348
Волынская область – 75/962
Днепропетровская область – 156/4 109
Донецкая область – 79/575
Житомирская область – 49/1 269
Закарпатская область – 8/404
Запорожская область – 230/1 955
Ивано-Франковская область – 26/341
Киевская область – 145/4 226
Кировоградская область – 15/137
Луганская область – 24/368
Львовская область – 81/830
Николаевская область – 79/1 864
Одесская область – 79/1 012
Полтавская область – 41/5 565
Ривненская область – 105/1 204
Сумская область – 70/1 707
Тернопольская область – 33/271
Харьковская область – 60/4 603
Херсонская область – 64/1 573
Хмельницкая область – 51/1 751
Черкасская область – 61/264
Черновицкая область – 54/617
Черниговская область – 93/1 812
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.
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