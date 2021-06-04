В Украине сделали более 50 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: статистика по областям

За минувшие сутки, 3 июня, в Украине вакцинировали 50 840 человек. Одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы 3972.

Больше всего прививок сделали в городе Киев – 6101, Полтавской области – 5565, Харьковской области – 4603, Киевской области – 4226. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

С начала кампании по вакцинации было привито 1 123 663 человека, из них получил одну дозу – 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 142 062 человека, из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделано 1 265 723 прививки.

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По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 630 381 человек.

г. Киев – 566/6 101

Винницкая область – 22/3 348

Волынская область – 75/962

Днепропетровская область – 156/4 109

Донецкая область – 79/575

Житомирская область – 49/1 269

Закарпатская область – 8/404

Запорожская область – 230/1 955

Ивано-Франковская область – 26/341

Киевская область – 145/4 226

Кировоградская область – 15/137

Луганская область – 24/368

Львовская область – 81/830

Николаевская область – 79/1 864

Одесская область – 79/1 012

Полтавская область – 41/5 565

Ривненская область – 105/1 204

Сумская область – 70/1 707

Тернопольская область – 33/271

Харьковская область – 60/4 603

Херсонская область – 64/1 573

Хмельницкая область – 51/1 751

Черкасская область – 61/264

Черновицкая область – 54/617

Черниговская область – 93/1 812

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.