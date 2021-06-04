Коронавирусом в Украине заразились более 2 тысяч человек за сутки, выздоровели 8 тысяч
По состоянию на утро пятницы, 4 июня, в Украине официально подтверждено 2 211 683 случая коронавирусной инфекции. Из них 2266 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 054 человека (+95 за сутки), выздоровели 2 080 382 (+8 291 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 28 696 человек,
методом ИФА – 11 858 человек,
экспресс-тестами – 20 767 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 566/6 101
Винницкая область – 22/3 348
Волынская область – 75/962
Днепропетровская область – 156/4 109
Донецкая область – 79/575
Житомирская область – 49/1 269
Закарпатская область – 8/404
Запорожская область – 230/1 955
Ивано-Франковская область – 26/341
Киевская область – 145/4 226
Кировоградская область – 15/137
Луганская область – 24/368
Львовская область – 81/830
Николаевская область – 79/1 864
Одесская область – 79/1 012
Полтавская область – 41/5 565
Ривненская область – 105/1 204
Сумская область – 70/1 707
Тернопольская область – 33/271
Харьковская область – 60/4 603
Херсонская область – 64/1 573
Хмельницкая область – 51/1 751
Черкасская область – 61/264
Черновицкая область – 54/617
Черниговская область – 93/1 812
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.
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