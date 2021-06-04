Коронавирусом в Украине заразились более 2 тысяч человек за сутки, выздоровели 8 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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6,7 т.
Тест на коронавирус

По состоянию на утро пятницы, 4 июня, в Украине официально подтверждено 2 211 683 случая коронавирусной инфекции. Из них 2266 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 054 человека (+95 за сутки), выздоровели 2 080 382 (+8 291 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 28 696 человек,

  • методом ИФА – 11 858 человек,

  • экспресс-тестами – 20 767 человек.

Распространение коронавируса в Украине.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.

Количество новых случаев/прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 566/6 101

  • Винницкая область – 22/3 348

  • Волынская область – 75/962

  • Днепропетровская область – 156/4 109

  • Донецкая область – 79/575

  • Житомирская область – 49/1 269

  • Закарпатская область – 8/404

  • Запорожская область – 230/1 955

  • Ивано-Франковская область – 26/341

  • Киевская область – 145/4 226

  • Кировоградская область – 15/137

  • Луганская область – 24/368

  • Львовская область – 81/830

  • Николаевская область – 79/1 864

  • Одесская область – 79/1 012

  • Полтавская область – 41/5 565

  • Ривненская область – 105/1 204

  • Сумская область – 70/1 707

  • Тернопольская область – 33/271

  • Харьковская область – 60/4 603

  • Херсонская область – 64/1 573

  • Хмельницкая область – 51/1 751

  • Черкасская область – 61/264

  • Черновицкая область – 54/617

  • Черниговская область – 93/1 812

Пандемия коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

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