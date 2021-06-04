Коронавирусом в Украине заразились более 2 тысяч человек за сутки, выздоровели 8 тысяч

По состоянию на утро пятницы, 4 июня, в Украине официально подтверждено 2 211 683 случая коронавирусной инфекции. Из них 2266 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 054 человека (+95 за сутки), выздоровели 2 080 382 (+8 291 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 28 696 человек,

методом ИФА – 11 858 человек,

экспресс-тестами – 20 767 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.

г. Киев – 566/6 101

Винницкая область – 22/3 348

Волынская область – 75/962

Днепропетровская область – 156/4 109

Донецкая область – 79/575

Житомирская область – 49/1 269

Закарпатская область – 8/404

Запорожская область – 230/1 955

Ивано-Франковская область – 26/341

Киевская область – 145/4 226

Кировоградская область – 15/137

Луганская область – 24/368

Львовская область – 81/830

Николаевская область – 79/1 864

Одесская область – 79/1 012

Полтавская область – 41/5 565

Ривненская область – 105/1 204

Сумская область – 70/1 707

Тернопольская область – 33/271

Харьковская область – 60/4 603

Херсонская область – 64/1 573

Хмельницкая область – 51/1 751

Черкасская область – 61/264

Черновицкая область – 54/617

Черниговская область – 93/1 812

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.