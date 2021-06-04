В мире сделали более 2 миллиардов прививок от COVID-19

По состоянию на четверг, 3 июня, во всем мире уже сделали более двух миллиардов прививок от коронавируса.

Всего укололи 2 002 917 476 доз вакцины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

При этом Израиль остается страной с наибольшим количеством прививок. Почти шесть из 10 человек в стране полностью вакцинированы от COVID-19. За ним следуют Канада – 59% населения получили хотя бы один укол, Великобритания – 58,3%, Чили – 56,6% и США – 51%.

Шесть из 10 инъекций были сделаны в трех самых густонаселенных странах мира – Китае – 704,8 млн доз, США – 296,9 млн и Индии – 221 млн. Только шесть стран мира еще не начали вакцинацию – Северная Корея, Гаити, Танзания, Чад, Бурунди и Эритрея.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.