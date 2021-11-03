Хроника коронавируса на 3 ноября: за сутки заболели 383 тыс. человек
По состоянию на среду, 3 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 248,2 млн человек. За минувший день выявили 383 198 новых инфицированных, умерли еще 6798. Всего от болезни скончались более 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 224,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (59 тыс.), России (39 тыс.) и Великобритании (33 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 922 302 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 67 729 пациентов умерли, а 2 436 213 человек выздоровели.
За подделку сертификата о вакцинации в Украине будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность грозит не только изготовителям "липовых" документов, но и обычным украинцам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.
Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование и выяснила, что 43% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса.
В Нидерландах с 6 ноября расширят карантинные ограничения. В стране снова обяжут носить маски, а посещать общественные места, такие как музеи, спортзалы и кафе, можно будет с "ковидными пропусками".
В Украине разрешили экстренную регистрацию лекарства против COVID-19. За законопроект, позволяющий регистрировать лекарства и вакцины против COVID-19 в ускоренном режиме, проголосовали 262 депутата.
Сертификат о выздоровлении от коронавируса в Украине станет доступен с 8 ноября. Его можно будет сгенерировать в приложении Дія.
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